Son Dakika Haberleri: Genç Sultanlar Romanya'ya elendi
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Genç Sultanlar Romanya'ya elendi

1 saat önce

Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Romanya ile karşılaşan milliler, mücadeleden 25-18, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Genç Sultanlar Romanya'ya elendi, System.String[]

Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Romanya ile karşılaşan milliler, mücadeleden 25-18, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.


Ay-yıldızlılar, 9-16'ncılık klasman maçında Güney Kore ile 12 Eylül'de karşılaşacak.

Romanya, Kahire, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:35 
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