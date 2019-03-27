Son Dakika Haberleri: Genç Sürücü, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi

Genç Sürücü, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi

1 saat önce

Aydın-İzmir otoyolunun Işıkkent çıkışında bulunan gişelerdeki beton bariyere çarpan aracın 16 yaşındaki genç sürücü feci şekilde can verdi.

Genç Sürücü, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi, System.String[]
Aydın-İzmir otoyolunun Işıkkent çıkışında bulunan gişelerdeki beton bariyere çarpan aracın 16 yaşındaki genç sürücü feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aydın-İzmir otoyolunun Işıkkent gişelerinde meydana geldi. Kazada, yüksek hızla seyreden araç, henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerde bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç parçalanıp alev aldı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 16 yaşında olduğu belirtilen sürücü O.K.'nin olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi.

Ailesinden izinsiz almış

İddialara göre, olay yerinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki O.K., ailesine ait aracı henüz ehliyeti bulunmadığı için gizlice evlerinin önünden aldı. Olayın ardından aracın sahibine ulaşan jandarma ekipleri, aileden araçlarının kapılarının önlerinde olduğu yönünde cevap alınca olayın gerçeğini öğrendi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, İzmir, 3. Sayfa
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