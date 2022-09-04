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Genç sürücü kazada hayatını kaybetti, abisinin sözleri yürekleri dağladı

"Komiserim Efe'yi kaldırın, annem görmesin"

"Daha bugün maaşını aldı, bana abi sana ne alayım dedi"

ANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen abisinin, "Komiserim Efe'yi kaldırın, annem görmesin. Ne olur kaldırın. Daha bugün maaşını aldı. Bana abi sana ne alayım dedi" sözleri ise adeta yürekleri dağladı.

Kaza, sabah saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Efe Uçak idaresindeki 07 ELJ 29 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan gencin abisinin, "Efe, Efe, Komiserim Efe'yi kaldırın. Annem görmesin. Ne olur kaldırın. Daha bugün yeni maaşını aldı, bana gelerek sana ne alayım dedi" demesi adeta yürekleri dağladı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Uçak'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.