Genç sürücü motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç sürücü motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Genç sürücü motosiklet kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, forklifte çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ardından yol kenarında park halinde bulunan tıra vurdu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, forklifte çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ardından yol kenarında park halinde bulunan tıra vurdu. Genç sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Çamikebir Mahallesinde lastik tamiri işleriyle uğraşan Halil İbrahim Çelik (20), motosikletiyle iş yerine doğru yola çıktı. Gençlik Sokak üzerinde 17 AAZ 030 plakalı motosikletliyle ilerleyen Çelik, sokakta bulunan forklifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Çelik, sürüklenerek bir inşaat malzemesi satışı deposu önünde park halinde duran 17 HT 757 plakalı tıra vurdu. Göğsünden darbe alan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Motosiklet ise yaklaşık 30 metre ileriye savruldu ve duvara çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in cansız bedenini Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Üzümlü Köyü eski muhtarı İsmail Çelik'in oğlu olduğu öğrenilen Halil İbrahim Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Genç sürücü motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Motosiklet, Çanakkale, Bayramiç, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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