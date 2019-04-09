Son Dakika Haberleri: Genç Sürücüler Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde

Genç Sürücüler Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor.

Genç Sürücüler Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Erenler Halit Evin İmam Hatip Ortaokulu ve Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hafta sonu etkinlikleri kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde buluştu. Gün sonunda 2 okulun öğrencileri bisiklet yarışı yaparak doyasıya eğlendi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi sorumlusu Yılmaz Kalk, "Gelen öğrencilerimizi hafta sonu güzel bir etkinlikle ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. İnşallah böyle etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:31 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Spor
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