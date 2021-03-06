Genç sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın olduğu belirlendi - Son Dakika

Genç sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın olduğu belirlendi

06.03.2021 11:03
Genç sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın olduğu belirlendi, System.String[]

Trafik Psikoloğu ve Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burcu Tekeş Tolungüç, araştırmaların genç sürücülerin psikolojik özellikleri sebebiyle trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın olduğunu gösterdiğini söyledi.

Trafik Psikoloğu ve Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burcu Tekeş Tolungüç, araştırmaların genç sürücülerin psikolojik özellikleri sebebiyle trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tolungüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni tanınmaya başlayan ve psikolojinin uygulamalı alt dallarından biri olan trafik psikolojisine ilişkin bilgiler verdi.

Bu disiplinin, insan, araç ve çevre arasındaki etkileşimi incelediğini belirten Tolungüç, amaçlarının trafikteki insan davranışını anlamak, iyi yönde değiştirmek, trafik kazaları ile can kayıpları ve yaralanmaları azaltmak olduğunu söyledi.

Tolungüç, bu kapsamda hız yapma, emniyet kemeri kullanmama, kural ihlalleri ve alkol ya da madde etkisi altında araç kullanma gibi sorunlu insan davranışları yanında, motosiklet ve bisiklet sürücüleri, engelliler, yayalar, yolcular gibi özel gruplar üzerine de çalışmalar yapıldığını ifade etti.

"Kadınlarda risk algısı erkeklere göre daha yüksek"

Trafik kazalarının en önemli nedenlerinden birinin "hızlı araç kullanma" olduğuna işaret eden Tolungüç, yolun gerektirdiği ve yasanın söylediği sınırın üzerinde araç kullanmanın hem Türkiye'de hem de dünyada trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri olduğunu kaydetti.

Kadın ve erkek davranışları arasındaki farklılıkların trafikteki etkilerine de değinen Burcu Tekeş Tolungüç, şöyle konuştu:

"Trafik kazalarına baktığımızda, dünyada yapılan çalışmalar, trafikte kadınların hatalara, erkeklerin ise ihlallere daha yatkın olduğunu gösteriyor. Yani kadınların karıştığı kazalar, niyetli olmadan yapılan davranışlarla ilişkiliyken, örneğin aynayı kontrol etmeden yola çıkmak gibi, erkeklerin karıştığı kazalar ise hız yapmak ya da öndeki araçla yeterli mesafe bırakmamak gibi niyetli davranışların sonucu olarak gerçekleşiyor."

Bu farklılığın, sosyal ve gelişimsel sebepleri olduğu kadar risk algısındaki farklılıklarla da ilgisi olduğuna dikkati çeken Tolungüç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erkeklerin risk algısı daha düşük. Yani riski, kadınlara göre daha az algılıyorlar. Risk taşıyan bir durumla karşılaştıklarında, örneğin sıkışık bir yerden geçmek gerektiğinde erkekler, çarpma riskini düşük algılıyor. Kadınlarda ise durum tam tersi, risk algısı erkeklere göre daha yüksek ve çarpma olasılığını daha yüksek algılıyorlar. Bu yüzden de beklemeyi ya da geçmeye çalışmamayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla, bu durum kadınların trafikte güvenliği daha ön plana koymalarıyla sonuçlanıyor."

"Hem en fazla risk altındalar hem de en fazla risk yaratanlar"

Dünya Sağlık Örgütü ile tüm dünyada yapılan akademik çalışmalara değinen Tolungüç, özellikle 18-25 yaş arası genç erkeklerin trafikte daha fazla ölüm oranına sahip olduğunu, aynı yaşlardaki genç kadın sürücülerin ölüm oranlarının ise bunun neredeyse yarısı olduğunu bildirdi.

Tolungüç, 18-25 yaş arası genç ve erkek sürücülerin trafikte hem en fazla risk altında bulunan hem de en fazla risk yaratan grupların başında geldiğinin tüm dünyada kabul gören bir gerçek olduğunu ifade ederek, genç sürücülerin tamamının "problemli yol kullanıcıları" olarak tanımlanıp özel ilgi gerektirdiğini aktardı.

Düşünülenin aksine, genç sürücülerin içinde bulunduğu riskin sebebinin sadece deneyim eksikliği olmadığını vurgulayan Burcu Tekeş Tolungüç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle hafta sonları ve gece geç saatlerde alkol alarak sosyalleşme, emniyet kemeri kullanımının bu yaş gruplarında daha düşük olması, araç kullanırken cep telefonları ile meşgul olma ve özellikle yüksek hızda araç kullanma gibi davranışsal unsurlar da gençleri riske atmaktadır. Araştırmalara göre, araç içerisinde aynı yaşlarda yolcu olması, bir akran etkisi yaratarak kaza riskini arttırmaktadır."

"Genç sürücüler sürücülük becerilerini objektif değerlendiremiyor"

Öte yandan, bu yaş grubundaki gençlerin sahip oldukları bazı psikolojik özelliklerin de davranışları üzerinde etkili olduğunu anlatan Tolungüç, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre, genç sürücüler, yaşlarının bir özelliği olarak kendi sürücülük becerilerini objektif şekilde değerlendiremiyorlar ve riski etraflıca tartmadan hareket ediyorlar. Bu da onları trafik kurallarını ihlal etmeye daha meyilli hale getiriyor.

Ayrıca beynin yargılama, karar verme, risklerin ve sonuçların değerlendirilmesi gibi becerilerinden sorumlu olan bölümü (prefrontal korteks), ergenlik döneminde halen gelişmeye devam ediyor. Bu da 18-25 yaş arasındaki genç sürücülerin trafikte en fazla risk yaratan ve risk altındaki gruplar arasında yer almalarına sebep oluyor. Tüm bu bilgiler ele alındığında genç sürücülere özel müdahalelere odaklanılmasının çok anlamlı olduğu tartışmasız bir gerçek."

Başkent Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türkiye, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın olduğu belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı         
16:43
Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı         
15:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu         
15:31
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:17:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın olduğu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei