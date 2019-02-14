Son Dakika Haberleri: Genç Taekwondoculardan 26 Madalya

Genç Taekwondoculardan 26 Madalya

13 dakika önce

6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasının ikinci gününde Türk sporcular 26 madalya kazandı.

Genç Taekwondoculardan 26 Madalya, System.String[]
6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasının ikinci gününde Türk sporcular 26 madalya kazandı.

Antalya'nın Serik beldesinde 51 ülkeden Bin 615 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı. Turnuvanın ikinci gününde genç erkekler 10, genç kadınlarda ise 5 sıklette karşılaşmalar gerçeleştirilirken,  Türk taekwondocular, 5'i altın, 8'i gümüş ve 13'ü bronz olmak üzere 26 madalya kazandı. 

6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasına üçüncü gününde genç kadınlar ve büyük erkeklerde 5'er sıklette yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:27 Kaynak: DHA

serik, Antalya, Türkiye, Spor
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