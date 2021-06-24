Genç Takımı Voleybolda 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika

Voleybol 1. Ligi'nde şehrimizi başarıyla temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, genç takımı ile de şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi.

Konya Büyükşehir Belediyespor Genç Voleybol Takımı, Bölgesel Lig maçlarında ilk olarak Konya Barospor ve Karaman Spor Lisesi takımlarını yenerek Nevşehir'de gerçekleştirilecek 2. Lig Yükselme Final Gruplarına katılma hakkı kazandı.

Nevşehir'deki final müsabakalarının ilk gününde Mersin Gökhan Taş G.T.İ. Kulübü'nü 3-2 yenen genç voleybolcularımız; ikinci gün maçında da Mersin Tarsus Gençlik Spor Kulübünü yine 3-2 mağlup ederek finale kaldı.

Final müsabakalarının son gününde ise Kayseri Hürriyet M.T.A.L Spor Kulübü ile karşılan genç takımımız, bu maçta da setleri 21-25, 27-25, 25-16, 19-25, 15-13 kazandı. Böylece final grubundaki 3 müsabakayı da kazanma başarısı gösteren sporcularımız şampiyon olarak Erkekler Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altyapı Gelişim Modeli Projesi ile takımda yer alan bütün sporcuların altyapıdan yetişmiş olmasının yaşadıkları gururu bir kat daha artırdığını belirterek; bütün sporcuları, hocaları ve yönetimi tebrik etti.