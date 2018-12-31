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Genç Taraftarın Öldürülmesiyle İlgili 9 Gözaltı

4 dakika önce

- Genç taraftarın öldürülmesiyle ilgili 9 gözaltı Gözaltına alınan şüpheliler arasında katil zanlısı da varİSTANBUL - Süper Amatör kümede Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda Muhammed Yücel isimli gencin öldürülmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına aldı.

Genç Taraftarın Öldürülmesiyle İlgili 9 Gözaltı, System.String[]
- Genç taraftarın öldürülmesiyle ilgili 9 gözaltı
Gözaltına alınan şüpheliler arasında katil zanlısı da var

İSTANBUL - Süper Amatör kümede Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda Muhammed Yücel isimli gencin öldürülmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında katil zanlısı olduğu öne sürülen bir kişin de bulunduğu öğrenildi.
Süper Amatör kümede Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında Muhammed Yücel isimli taraftar bıçaklanarak öldürülmüştü. Küçükköy taraftarı Yücel'in öldürülmesiyle ilgili Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda genç taraftarın katıl zanlısının C.Z. isimli kişi olduğu tespit edildi.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri olay sırasında genç taraftarın M.B., A.K., N.A., S.B., S.K. ile yaşının küçük olduğu öğrenilen B.H., K.S.Ö. ve E.S. tarafından darp edildiğini belirledi. Ekipler C.Z.'nin de içinde bulunduğu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:49 Kaynak: İHA

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