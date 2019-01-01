Son Dakika Haberleri: Genç Taraftarın Öldürülmesiyle İlgili 9 Gözaltı

Genç Taraftarın Öldürülmesiyle İlgili 9 Gözaltı

1 saat önce

Süper Amatör kümede Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda Muhammed Yücel isimli gencin öldürülmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına aldı.

Genç Taraftarın Öldürülmesiyle İlgili 9 Gözaltı, System.String[]
Süper Amatör kümede Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda Muhammed Yücel isimli gencin öldürülmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında katil zanlısı olduğu öne sürülen bir kişin de bulunduğu öğrenildi.

Süper Amatör kümede Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında Muhammed Yücel isimli taraftar bıçaklanarak öldürülmüştü. Küçükköy taraftarı Yücel'in öldürülmesiyle ilgili Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda genç taraftarın katıl zanlısının C.Z. isimli kişi olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri olay sırasında genç taraftarın M.B., A.K., N.A., S.B., S.K. ile yaşının küçük olduğu öğrenilen B.H., K.S.Ö. ve E.S. tarafından darp edildiğini belirledi. Ekipler C.Z.'nin de içinde bulunduğu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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