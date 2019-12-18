Genç'te "Askıda Ekmek Var" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç'te 'Askıda Ekmek Var' projesi - Son Dakika

Genç'te "Askıda Ekmek Var" projesi

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir okul, ihtiyaç sahipleri için fırınlarla birlikte "Askıda Ekmek Var" projesi başlattı.

Genç'te

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir okul, ihtiyaç sahipleri için fırınlarla birlikte "Askıda Ekmek Var" projesi başlattı.


Genç ilçesinde eğitim veren İbn - i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Gönülden Gönüle Elden Ele Projesi" kapsamında "Askıda Ekmek Var" uygulaması hayata geçirildi.Bu kapsamda, ilçede bulunan 10 fırının kapısına "Askıda Ekmek Var" sloganı asılarak, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz bir şekilde ekmek alması sağlandı.


Öte yandan projenin hayata geçmesiyle ihtiyaç sahibi aileler için günlük 120 ekmeğin raflara bırakıldığı öğrenildi. - BİNGÖL

Anadolu Lisesi, Bingöl, Sina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
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