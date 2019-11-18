Son Dakika Haberleri: Genç teğmenin bayrak sevgisi
Son Dakika Güncel Genç teğmenin bayrak sevgisi - Son Dakika

Genç teğmenin bayrak sevgisi

6 saat önce

Tokat'ta genç teğmen nişanlısına Türk Bayrağı öperek takdim etti, çift salona Türk bayrağı açarak girdi.

Genç teğmenin bayrak sevgisi, System.String[]

Tokat'ta genç teğmen nişanlısına Türk Bayrağı öperek takdim etti, çift salona Türk bayrağı açarak girdi.


Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay'da görev yapan Piyade Teğmen Yusuf Uyanık, Şeyma Güven Ateş ile evliliğe ilk adımlarını Tokat'ta attı. Genç teğmen nişanlısını salon girişinde üniforma ile karşıladı. Ardından üniformasının içinden çıkardığı Türk bayrağını öperek hediye etti. Genç kadın da Türk bayrağını öperek aldı. Salona Türk bayrağı açarak alkışlar arasında giren çift mesaj verdi. Barış Pınarı operasyonuna katılan birçok arkadaşı olduğuna dikkat çeken Teğmen Uyanık, "Silah arkadaşlarımı bu bölgedeler şehitlerimiz gazilerimiz oluyor. Buradan da bir mesaj göndermek açısından, bayrak sevgisini gençlerimize aşılamak için böyle bir şey düşündüm" dedi. Ateş ise nişanlısı ile gurur duyduğunu, mutlu olduğunu kaydetti. - TOKAT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı
Türk askerleriyle birlikte devriye atan Rus komutan, YPG paçavrasıyla görüntülendi İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldı MHP'den Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için kurs teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:57:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç teğmenin bayrak sevgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]