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Genç tekvandocu Nisanur Güler, 6. WT Başkanlık Kupası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Genç tekvandocu Nisanur Güler, 6. WT Başkanlık Kupası'na hazırlanıyor

31.08.2021 11:16
Genç tekvandocu Nisanur Güler, 6. WT Başkanlık Kupası'na hazırlanıyor, System.String[]

Yalova Tekvando İhtisas Kulübünün 15 yaşındaki sporcusu Nisanur Güler, 15-23 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek 6. WT Başkanlık Kupası'nda mücadele edecek.

Yalova Tekvando İhtisas Kulübünün 15 yaşındaki sporcusu Nisanur Güler, 15-23 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek 6. WT Başkanlık Kupası'nda mücadele edecek.

Futbolcu Murat ve tekvandocu Gülcan Güler çiftinin kızları Nisanur Güler, il, bölge ve Türkiye şampiyonalarında dereceler kazandı. 3-5 Ağustos'ta Ankara'da yapılan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası milli takım seçme müsabakalarında başarılı olan Güler, 6. WT Başkanlık Kupası'nda milli takım formasıyla mücadele etme hakkını kazandı.

Nisanur Güler, AA muhabirine, ailesinin ve antrenörlerinin desteğiyle büyük başarılara imza atmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tekvandoda başarılı olmak annemin hayaliydi. Annem bu sporu yapıyordu ancak daha sonra bıraktı. Ben daha doğmadan 'Kızım spor yapsa da olimpiyatlara katılabilse' hayali varmış. Ben de annemin hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Hayalim, ülkemize olimpiyat madalyası kazandırmak. Spora 3 yaşımdayken cimnastikle başladım. Ardından 5 yaşımdayken Yalova Tekvando İhtisas Kulübüne gelerek burada spora devam ettim. Bu sporu yapmaktan büyük keyif alıyorum. İlk hedefim milli takıma girmekti. İnşallah ilerleyen yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda yer almak istiyorum. Orada da ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmeyi hedefliyorum."

Güler, günde 6-7 saat antrenman yaptığını aktardı.

Tekvandonun kendisine başarı, hırs, sevgi, saygı ve disiplin kazandırdığını vurgulayan Güler, "Sabahtan öğleye, akşamdan da geceye kadar sürekli antrenman yapıyorum. Salondan çıkıyorum ve eve gidip antrenmanıma devam ediyorum. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Örnek aldığım sporcu Servet Tazegül. Bence çok iyi bir sporcu." ifadelerini kullandı.

Güler, dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı WT Başkanlık Kupası'nda Türkiye'yi ve Yalova'yı en iyi şekilde temsil etmek istediğini sözlerine ekledi.

Murat Güler ise eşinin eskiden tekvandocu olduğunu ancak maddi imkansızlıklardan dolayı spora devam edemediğini belirtti.

Eşinin en büyük hayaline kızının ulaşması için büyük destek verdiklerini kaydeden Güler, "En büyük temennimiz bu. Kızımın bu yolda çok başarılı olduğuna inanıyorum." dedi.

Nisanur Güler'in antrenörü Erdoğan Ersoy da 5 yaşından yakından takip ettikleri sporcusunun ileride çok daha büyük başarılar kazanacağına inandığını vurguladı.

Nisanur'dan WT Başkanlık Kupası'nda birincilik beklediklerini ifade eden Ersoy, "İşini gücünü bırakıp kızları için her şeyi yapan anne ve babasını tebrik ediyorum. Bir şeye insanın kendisinin inanması lazım. Nisanur'da da bunu hep birlikte görüyoruz." diye konuştu.

Başkanlık Kupası, İstanbul, Yalova, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç tekvandocu Nisanur Güler, 6. WT Başkanlık Kupası'na hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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