Genç tekvandocunun hedefi Avrupa şampiyonluğu - HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan tekvando sporcusu 15 yaşındaki Azra Tuba Tosun, ilk defa milli forma giyeceği Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Dedesi ve babasından gördüğü tekvando sporuna 8 yaşında başlayan Azra, ilçedeki bir spor salonuna yazılarak tekvandoya başladı.

Tekvando hocalarından eğitim alan Azra Tuba, 2018 yılında Ankara'da düzenlenen yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ardından Avrupa'da müsabakalara katılmak ve milli formayı giymek için her gün çalışmalarını artıran Tosun, bu yıl Ankara'da düzenlenen milli takım seçme müsabakalarında dereceye girerek, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Tosun, İspanya'da 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası gençler kategorisinde altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

"Kız çocuğusun yapamazsın diyenlere başarılı oldukça cevap verdim"

Tekvando sporuna dedesi ve babasının sayesinde başladığını aktaran Azra Tuba, AA muhabirine, ilk etapta şampiyonalara katılmadığını söyledi.

Kendini hazır hissetmesiyle 2016 yılında ilk katıldığı müsabakada minikler Türkiye Şampiyonası 3'üncüsü olduğunu ifade eden Azra, milli takım seçmeleriyle ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandığını anlattı.

Yaşadığı en büyük zorluğun müsabakalardan çok psikolojik olduğunun altını çizen genç sporcu şunları kaydetti:

"Başarısız olduğumda bırakma isteği oluşmasına rağmen bırakmadım ve üzerine katarak devam ettim. Kendime inandığım zaman başarılı olabileceğimi düşündüm. Çevrede 'Kız çocuğusun tekvando yapamazsın' diyenlere başarılı oldukça cevap verdim. Ondan sonra daha çok çalışıp daha büyük başarılarımla daha da büyük cevaplar vermeye başladım. Avrupa Şampiyonasına katılma isteğim sürekli vardı. O zamanlar yeterli olmadığım için seçmelerde sürekli eleniyordum. Onun için bu zamana kadar hiç Avrupa Şampiyonalarına katılamadım. Tekrardan toparlanıp daha çok çalışmam gerektiğini fark ederek 2019 yılında Avrupa seçmelerinde şampiyon oldum ve bu da benim Avrupa sürecimin başlangıcı oldu. Çevremden de çok destek almaya başladım."

Avrupa Şampiyonasına ilk defa katılacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Tosun, "Arkamda Türk bayrağıyla ilk defa böyle bir müsabakaya katılacağım için daha çok sorumluluk duygusu hissediyorum. Hedefim altın madalya kazanarak Türk bayrağını en üstte dalgalandırmak." dedi.

"Türk milletini sevindirmek istiyoruz"

Azra Tuba Tosun'u çalıştıran aynı zamanda Türkiye Tekvando Federasyonu Milli Takımı antrenörlerinden olan İsa Karasopa'da, Azra'nın uzun yıllar gelişimini takip ettiği sporculardan biri olduğunu söyledi.

Çok zorluklarla bu noktaya kadar geldiklerini ifade eden Karasopa, "Allah nasip ederse Avrupa Şampiyonasında birinci olarak Türk milletini sevindirmek istiyoruz. Türk bayrağını en üst noktada dalgalandırıp bu sevinci ülkemizle paylaşacağız. Bundan sonraki hedefimiz Dünya Şampiyonası ve en büyük hedefimiz olimpiyatlara hazırlanmak olacaktır." şeklinde konuştu.