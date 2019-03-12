Genç Tema Okul Duvarlarını Renklendirdi

(AA) - Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, Çilimli Anaokulu'nun duvarlarını rengarenk boyayarak öğrencilerle sohbet etti.

DÜZCE - (AA) - Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, Çilimli Anaokulu'nun duvarlarını rengarenk boyayarak öğrencilerle sohbet etti.



Çilimli Anaokulu'nun duvarını minik öğrencilerle rengarenk boyayan Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, hem okulun çevresini güzelleştirdi hem de minik öğrencilerle kaynaşarak güzel bir gün geçirdi.



TEMA Vakfı Düzce İl Temsilcisi Oğuzhan Kendirli, Genç TEMA olarak hem okuldaki öğrencilerle kaynaşma fırsatı bulup hem de okulu boyayarak sosyal sorumluluk bilincine katkı sağladıklarını söyledi.



Üniversiteli gençlerin bu çalışma içerisinde yer almasından oldukça memnun olduğunu dile getiren Kendirli, "Bugün biz de burada böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın içindeki o renklilikleri daha da arttırmak için, biz de onlara böyle renkli bir okul ortamı sağlıyoruz. Okul Müdürümüz TEMA Vakfı Çilimli İlçe Sorumlusu Nuray Eran Türedi ve öğretmenlerimiz okulun böyle rengarenk olmasını istediler. Biz de onların isteği doğrultusunda okulu rengarenk yaptık." dedi.



Okul müdürü Nuray Eran Türedi ise gençlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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