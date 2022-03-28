Genç Tema Topluluğu Karapınar'ı gezdi - Son Dakika
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Genç Tema Topluluğu Karapınar'ı gezdi

28.03.2022 12:24
Genç Tema Topluluğu Karapınar'ı gezdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu öğrencileri Karapınar'ı ziyaret etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu öğrencileri Karapınar'ı ziyaret etti.

Konya TEMA Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinlikle, Necmettin Erbakan Üniversite Genç TEMA Topluluğu öğrencileri Karapınar'da bir çok yeri gezme fırsatı buldu.

İlk olarak Karapınar erozyon sahasında, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Necati Şimşekli, öğrencilere erozyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Slayt eşliğinde sunum yapan Şimşekli, Karapınar'ın erozyonla mücadelesinin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, ilçedeki insanların 1960'lı yıllarda imkansızlıklar içerisinde başlattığı çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi.

NEÜ Genç Tema Topluluğu Başkanı Tuğba Cengiz de, "Bu gezide erozyonla kaybolan arazilere sahip çıkmayı ve öğrencilere çevre bilincinin kazandırılmasını amaçladık. Gezdiğimiz yerler çok etkileyiciydi.B iz gençlere çok büyük görevler düşüyor. Güzel ve sorunsuz bir çevre için nerede olursak olalım çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Çevremize ve toprağımıza nerede yaşarsak yaşayalım sahip çıkmalıyız." dedi.

Tema topluluğu Gındam Yaylası, Örnek Tepe, Meke Gölü ve Acıgöl'ü gezdi.

Etkinlikte Tema Vakfı Konya İl Temsilci Yardımcısı Emre Bostanooğlu, Tema Vakfı Karapınar Temsilcisi Musa Ceyhan, NEÜ Ahmet Keleşoğlu Doktor Öğretim görevlisi Adnan Doğan Buldur yer aldı.

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Necmettin Erbakan, Tema Vakfı, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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