Son Dakika Haberleri: Genç'ten "Çiçek Göndermeyin, Mama Alın" İsteği

Genç'ten "Çiçek Göndermeyin, Mama Alın" İsteği

35 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Ahmet Metin Genç, vatandaşlardan kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini rica etti.

Genç'ten
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Ahmet Metin Genç, vatandaşlardan kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini rica etti.

Vatandaşlardan çiçek göndermek yerine, sokak hayvanları için mama almalarını rica eden Başkan Genç, "Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine seçilmekten büyük bir onur ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Seçimden sonra gerek telefonla arayarak tebriklerini ileten, gerekse bizzat bizleri tebrik ederek desteklerini bildiren bütün vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bizleri tebrik etmek için çiçek göndermek isteyen vatandaşlarımızdan da bir hususla ilgili ricada bulunmak istiyorum. Lütfen, tebrik için çiçek göndermek yerine, sokak hayvanları için mama alarak onların beslenmesine destek olun. Vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisi ve alakasından son derece mutlu olduğumu bütün samimiyetimle bir kez ifade etmek istiyorum. Çiçek göndermek yerine sokak hayvanları için mama almak isteyen vatandaşlarımız, (0533) 451 37 74 nolu numarayı arayarak belediyemizle irtibata geçebilirler" ifadelerini kullandı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:56 Kaynak: İHA

Ortahisar, Genç, Güncel
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