Genç'ten Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Trabzon Futbol Takımı'na tebrik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç'ten Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Trabzon Futbol Takımı'na tebrik - Son Dakika

Genç'ten Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Trabzon Futbol Takımı'na tebrik

6 saat önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ligde son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Trabzon Futbol Takımını tebrik etti.

Genç'ten Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Trabzon Futbol Takımı'na tebrik, System.String[]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ligde son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Trabzon Futbol Takımını tebrik etti.

Genç, belediye bünyesinde biri ampute diğeri ise işitme engelliler kategorilerinde olmak üzere iki engelli futbol takımı olduğunu söyledi.

Her iki takımın kondisyonunun çok iyi durumda olduğunu ifade eden Genç, "Şu anda iki takımımız da ligin zirvesini zorluyor. İşitme Engelliler Futbol Takımımız son maçında Adıyaman İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı kendi sahasında 3-0 mağlup ederek, altı maç üst üste kazanma başarısını gösterdi." dedi.

Genç, takımın önümüzdeki hafta Karşıyaka ile karşılaşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Maç sonrası ligin ilk yarısı sona erecek. İnşallah bu maçı da kazanıp ilk yarıyı lider tamamlayacağız. Bu ligde iki grup var. Her iki gruptan ilk ikiye giren takımlar yıl sonunda play-off oynayacak. Play-off'tan birinci çıkan takım Türkiye şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. İnşallah, takımlarımız bu başarıyı gösterirler. Her zaman maddi ve manevi olarak takımlarımızın yanında olacağız.Takımlarımızın başarısı için teknik ve sportif anlamda bütün gücümüzle desteklerimizi sürdüreceğiz."

Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Trabzon Futbol Takımı Teknik Direktörü Adnan Adanur ise ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Adanur, Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkan Yardımcımız Fevzi Baytar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Hacı Nail Altunay her zaman arkamızda durdu. Zor zamanlarımızda hep yanımızda yer aldılar, bizi desteklediler. Bu destekler sayesinde ligde çok iyi durumdayız. Teknik kapasitemiz, moral ve motivasyonumuz üst seviyede. Futbolcularımız bir takımın sahip olması gereken her türlü donanıma sahip." diye konuştu.

Ligi şampiyon tamamlayacaklarına inandıklarını dile getiren Adanur, "Çok iyi bir ekibimiz var. İşaret dili çevirmeniz Ömer Ayar ile kafile başkanımız Atilla Esat'ın özverili çalışmalarını da unutmamak gerekir. Takımımız başarılı bir şekilde yolunda ilerliyor. Bu uyum ve birliktelik sayesinde nice başarılara imza atacağımızı düşünüyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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