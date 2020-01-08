Genç tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı - Son Dakika Spor

Genç tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı

6 saat önce

Milli tenisçi Atakan Karahan, erkekler 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Genç tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı, System.String[]

Milli tenisçi Atakan Karahan, erkekler 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, One SGM Christmas Kupası'nda ikincilik elde ederek Süper Kategori'de final oynayan ilk Türk oyuncu unvanının sahibi olan Atakan, 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükseldi.

Atakan, böylece Türk tenis tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.

Milli tenisçi, kariyeri boyunca teklerde 117 maçın 97'sinden, çiftlerde ise 74 karşılaşmanın 52'sinden zaferle ayrıldı.

Avrupa, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi

Son Dakika Haberleri
23:22 Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
23:14 Fenerbahçe, Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor
23:13 Fenerbahçe, Falette'yi açıkladı - Son Dakika Spor
23:11 Darüşşafaka Tekfen 73-69 Dolomiti Energia - Son Dakika Spor
23:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
23:11 Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi... - Son Dakika Spor
22:21 Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 23:26:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]