Genç tenisçi Leyla Elmas'tan Tiran'da çifte kupa

Genç tenisçi Leyla Elmas, Arnavutluk'ta düzenlenen turnuvada tekler ve çiftlerde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'daki Grade 5 ITF gençler turnuvası 18 Yaş Altı National Sport Park Open'a katılan Leyla, organizasyonda çifte kupa kazandı.

15 yaşındaki Leyla, set kaybı yaşamadan geldiği tekler finalinde, Kosovalı Vesa Gjinaj'ı 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Leyla, Macar partneri Luca Udvardy ile 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri çiftler kategorisinde ise finalde Diana de Simone (İtalya) - Victoria Lazarova (Bulgaristan) ikilisini 6-0 ve 6-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.