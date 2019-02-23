Son Dakika Haberleri: Genç Tenisçiden Kariyer İlki

Genç Tenisçiden Kariyer İlki

45 dakika önce

Türk tenisçi Ayşegül Mert, Pakistan'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'nda şampiyon oldu.

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Türk tenisçi Ayşegül Mert, Pakistan'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2004 doğumlu Ayşegül Mert, ITF gençler kariyerinin ilk zaferini Pakistan'ın başkenti İslamabad'da katıldığı "Grade 5" seviyesindeki turnuvada elde etti.

Üç numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği turnuvada hafta boyunca sadece tek set kaybeden Ayşegül, şampiyonluk maçında Rus Arina Valitova ile karşılaştı.

Final maçından 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Ayşegül, teklerde şampiyonluğa ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:58 Kaynak: AA

Türkiye, Tenis, Pakistan, Spor
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