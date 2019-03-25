Genç Tenisçinin Kariyerinde Bir İlk
12 dakika önce
Türk tenisçi Muhammed Kaan Erel, ITF gençler kariyerinin ilk zaferini Hindistan'da katıldığı turnuvada elde etti.
Türk tenisçi Muhammed Kaan
Erel, ITF gençler kariyerinin ilk zaferini Hindistan
'da katıldığı turnuvada elde etti. Türkiye Tenis
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2002 doğumlu Muhammed Kaan, Dehradun şehrinde, 5. seviye organizasyonda mücadele etti.
6 numaralı seribaşı olarak ter döken Türk tenisçi, tek set kaybı yaşadığı turnuvanın finalinde ev sahibi ülkeden Chirag Duhan ile karşılaştı.
Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Muhammed Kaan, gençler turundaki ilk kupasını kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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