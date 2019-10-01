‘Genç Ticaret Elçileri’ Bursa’nın ihracatı için çalışacak
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen 'Genç Ticaret Elçileri' Projesi, Erasmus + Programından hibe almaya hak kazandı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen 'Genç Ticaret Elçileri' Projesi, Erasmus + Programından hibe almaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:46
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