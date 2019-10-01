Son Dakika Haberleri: ‘Genç Ticaret Elçileri’ Bursa’nın ihracatı için çalışacak
Son Dakika Ekonomi Haber

‘Genç Ticaret Elçileri’ Bursa’nın ihracatı için çalışacak

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen 'Genç Ticaret Elçileri' Projesi, Erasmus + Programından hibe almaya hak kazandı.

‘Genç Ticaret Elçileri’ Bursa’nın ihracatı için çalışacak, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen 'Genç Ticaret Elçileri' Projesi, Erasmus + Programından hibe almaya hak kazandı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Erasmus, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paladyum bin 700 doları aşarak tarihi rekorunu kırdı
Kütahya'da kızıl kuyruklu kayın tırtılı istilası! Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ‘Genç Ticaret Elçileri’ Bursa’nın ihracatı için çalışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]