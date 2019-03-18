Son Dakika Haberleri: Genç Ticaret Köprüsü" Projesi

Genç Ticaret Köprüsü" Projesi

1 saat önce

Genç MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Karabük Şubesi ve Altınsafran Uluslarası Öğrenci Derneği tarafından hazırlanan "Genç Ticaret Köprüsü" projesi tanıtım toplantısıyla hayata geçirildi.

Genç Ticaret Köprüsü
Genç MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Karabük Şubesi ve Altınsafran Uluslarası Öğrenci Derneği tarafından hazırlanan "Genç Ticaret Köprüsü" projesi tanıtım toplantısıyla hayata geçirildi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar, odada yapılan proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Genlerin bu tür projelere daha çok önem vermesi gerektiğini ifade eden Acar, STSO olarak projeye ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay da projenin yabancı uyruklu öğrenciler kapsamında yapıldığını kaydetti.

Uluçay, yabancı gençlere Karabük'ün avantajlarını tanıtarak, Karabük'ün ihracat ve uluslararası ticaret anlamında potansiyelini yükseltmek amacında olduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Karabük, Genç, Güncel
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