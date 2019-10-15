Son Dakika Haberleri: Genç ticaret köprüsünün temeli atıldı
Son Dakika Ekonomi Genç ticaret köprüsünün temeli atıldı

Genç ticaret köprüsünün temeli atıldı

2 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Genç MÜSİAD Bursa Şubesi, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ile 'Genç Ticaret Köprüsü' adı altında önemli bir iş birliği protokolü imzaladı.

Genç ticaret köprüsünün temeli atıldı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Genç MÜSİAD Bursa Şubesi, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ile 'Genç Ticaret Köprüsü' adı altında önemli bir iş birliği protokolü imzaladı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İpekyolu, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:12 
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