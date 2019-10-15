Genç ticaret köprüsünün temeli atıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Genç MÜSİAD Bursa Şubesi, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ile 'Genç Ticaret Köprüsü' adı altında önemli bir iş birliği protokolü imzaladı.