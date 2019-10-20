Genç tıpçılar meme kanseri için sokakta

Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği üyesi 10 genç, meme kanseri farkındalık ayı için bir araya geldi. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir stant kuran ve vatandaşı meme kanseri hakkında bilgilendiren tıp öğrencilerinin hedefi 2 günde 800 kişiye ulaşmak.

1-31 Ekim tarihleri Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak biliniyor. Bu ayda vatandaşlar meme kanseri konusunda bilinçlendiriliyor, erken teşhisin önemi her defasında vurgulanıyor. Meme kanserinin erken teşhisine dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefleyen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği üyesi öğrenciler de Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bilgilendirici bir stant kurdu. Meme kanseri hakkında broşürler hazırlayan gençler, maket üzerinde meme muayenesini anlattı. Kadın ve erkek tüm vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ve bugün de Beşiktaş Meydanı'nda devam edecek etkinlikte öğrencilerin hedefi 800 kişiyi bilgilendirmek.

'ERKEN TEŞHİS YÜZDE 96 ORANINDA ETKİLİ'

Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Direktörü Özlem Altun, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, 'Meme kanseri farkındalık ayındayız. Halkı bu konuda bilinçlendirmek için bir saha etkinliği planladık. Meme kanserinin fiziksel muayenesi nasıl olur, erken teşhisin önemi nedir' gibi soruları burada cevaplandırıyoruz. Çünkü erken teşhis olduğunda tedaviden yüzde 96 oranında olumlu yanıt alıyoruz. Bu nedenle halkın meme kanseri konusunda bilinçlenmesini istiyoruz. Erken teşhis çok önemli ve bu nedenle herkesin fiziksel muayeneyi bilmesi gerekiyor. Sağlığı korumak adına meme kanseri konusunda bilinçlendirme yapılması gerekiyor? dedi.

'ERKEKLER MEME KANSERİNİ BİLMİYOR'

Vatandaşın etkinliğe ilgili olduğunun altını çizen Özlem Altun, 'İnsanların çevresinde meme kanseri geçiren çok fazla insan var. Çoğu vatandaşın bilgili olduğu gördük ancak bu kişiler fiziksel muayeneyi bilmiyorlar. Erkeklerin meme kanserine yakalanabileceği de çok fazla bilinmiyor. Bu konularda bilgi eksikliği hakim. Biz bugün vatandaşlar için bu soruları cevaplıyoruz. Genel olarak bir ilgi var' diye konuştu.

VATANDAŞTAN TAM NOT ALDI

Etkinliğin çok faydalı olduğunu belirten vatandaşlardan Serap Tatlıdilli, kanserin kadınlar arasında çok yaygınlaştığını söyledi. Erken teşhis açısından etkinliği çok başarılı bulduğunu anlatan Tatlıdilli, gençleri tebrik ettiğini söyledi.

Bir diğer vatandaş Olcay Ceylan ise düzenli muayenelerin yaptırdığını ifade ederek, 'Etkinlik çok güzel, gençler zaten pırıl pırıl. Meme kanseri önemli bir konu. Ben her 6 ayda bir rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Mamografi zaten ücretsiz bir hizmet. Bu nedenle kadınlara zaman kaybetmemelerini öneririm. Kansere yakalanmaktan çok zaman kaybetmek önemli' dedi.

'Muayene konusunda detayları gençlerden öğrendim' diyen Hatice Canikli ise, 'Evet erken teşhis hayat kurtarıyor bunu hepimiz biliyoruz. Ancak biz kadınlar muayeneyi tam anlamıyla bilmiyoruz. Yanlış bir şeyler yapıyoruz. Gençlerin bilgilendirici bu etkinliğini çok beğendim' ifadelerini kullandı.