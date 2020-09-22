Son dakika haber: Genç tiyatrocular Kovid-19 tedbirlerine tiyatro oyunuyla dikkati çekti - Son Dakika

Son dakika haber: Genç tiyatrocular Kovid-19 tedbirlerine tiyatro oyunuyla dikkati çekti

Son dakika haberleri... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir grup genç tiyatrocu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla kaldırımda tiyatro gösterisi yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir grup genç tiyatrocu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla kaldırımda tiyatro gösterisi yaptı.

Kadirli Karatepe Kültür, Sanat ve Tanıtım Derneği tiyatro ekibi, Kadirli Belediyesinin desteğiyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırladıkları gösteriyi, Atatürk Caddesi'nde kaldırımda sergiledi. Vatandaşların ilgiyle izlediği oyunda, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularına işaret edildi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, oyun sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, genç tiyatrocuların hazırladığı gösteriyi başarılı bulduğunu belirterek herkesin kurallara uymasını istedi.

Kadirli Karatepe Kültür, Sanat ve Tanıtım Derneği Başkanı Muzaffer Yüksel Kaya da amaçlarının salgın sürecinde insanlara radyo, gazete ve televizyondan verilen bilgileri tiyatro oyunu ile de aktarmak olduğunu söyledi. Sokak tiyatrosu ile Kovid-19 ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Kaya, kentin çeşitli yerlerinde gösterilerin devam edeceğini kaydetti.

Son dakika haber: Genç tiyatrocular Kovid-19 tedbirlerine tiyatro oyunuyla dikkati çekti

Osmaniye, Kadirli, oyunlar, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Genç tiyatrocular Kovid-19 tedbirlerine tiyatro oyunuyla dikkati çekti - Son Dakika

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