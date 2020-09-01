Genç toplum gönüllülerine SUBÜ desteği - Son Dakika

Genç toplum gönüllülerine SUBÜ desteği
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), pandemi sürecinde topluma yönelik kar amacı gütmeyen projelerle ön plana çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllüsü öğrencilere yeni projelerinde destek sağlayacak.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), pandemi sürecinde topluma yönelik kar amacı gütmeyen projelerle ön plana çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllüsü öğrencilere yeni projelerinde destek sağlayacak.
SUBÜ, topluma yönelik hizmetleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllülerinden Uluslararası Balkan Üniversitesi öğrencisi Emirhan Belli ile İstanbul Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Şahin'e bilimsel çalışmalarını sürdürebilmeleri için laboratuvar desteği sağlayacak. Gençlere çalışmalarında SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güzel danışmanlık yapacak. Pandemi sürecinde çocuklarda hijyen arttırıcı ürün kullanımını teşvik etmek amacıyla bir proje geliştiren ve kendilerine 'duru, temiz ve saf' kelimeleri ile oluşturulan 'DUTESA' ismini veren öğrenciler; kar amacı gütmeyen toplumsal faaliyetler yürütüyor. Öğrenciler bu doğrultuda ürettikleri anti bakteriyel ve kimyasal içermeyen bitkisel sabun, dezenfektan ve hijyen ürünlerini Sakarya'da ihtiyaç sahibi bölgelere de ulaştırıyorlar. İçerisinde oyuncak bulunan şeffaf sabunlarla çocukların oyuncağa ulaşma isteğiyle el yıkama alışkanlıklarını geliştirmeleri sağlanıyor. - SAKARYA
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