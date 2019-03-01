Son Dakika Haberleri: Genç Trabzonlular'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet Etti

Genç Trabzonlular'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet Etti

27 dakika önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Genç Trabzonlular'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet Etti, System.String[]
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Genç, bütün vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü Meydan Parkı'nda saat 16.00'da yapacağı mitinge çağırdı.

31 Mart Yerel Seçimleriyle ilgili konuşan Başkan Genç, "Her seçim önemlidir ama 31 Mart seçimlerinin AK Partimizin iktidarını koruması ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı için çok ayrı bir önemi vardır. Yeni sistemde ilk defa seçime giriyoruz. Bu seçimden çıkacak neticeler cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de kaderini belirleyecektir. Bu seçimlerden ne kadar güçlü çıkarsak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de aynı oranda güçlenecek ve kalıcı hale gelecektir. O nedenle 31 Mart seçimleri diğer seçimlerden çok farklıdır. İnşallah sizlerin de desteğiyle ve güçlü iradesiyle 15 yıldır her seçimde olduğu gibi bu seçimlerden de galip çıkarak Türkiye'mizin makus talihini değiştirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin 2002'den her alanda yakaladığı ekonomik kalkınma hamlesi devamı için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Milletin öz evlatlarının kurduğu AK Parti'yi hiçbir zaman boynu bükük bırakmadınız... Sizlerin teveccühü ve iradesiyle her seçimden daha da güçlenerek çıktık" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde bütün vatandaşları cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine çağıran Başkan Genç, "Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Meydan Parkı'nda seçim mitingi yapacaktır. Trabzon'a pek çok hizmeti kazandıran, Trabzon sevdalısı cumhurbaşkanımızı hep birlikte dinleyelim. Karadeniz sevdalısı Cumhurbaşkanımızı Trabzon'dan büyük bir moral desteğiyle gönderelim.Bütün Türkiye'ye olduğu gibi Trabzon'umuzu da hizmete ve projeye boğan Cumhurbaşkanımıza minnet borcumuzu ödeyelim. 15 yıldır gecesini gündüzüne katarak millete hizmet yolunda olağanüstü gayret gösteren Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde karşılamak ve Meydan Parkı'nı hınca hınç doldurmak için bütün vatandaşlarımızı miting alanına davet ediyoruz. ve şimdiden mitingimize katılacak bütün hemşerilerimizi, vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

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