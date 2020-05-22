Genç Trabzonlular Platformu faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika

Genç Trabzonlular Platformu faaliyetlerine devam ediyor.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon insanının kadirşinaslığına bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Cemiyetçilik faaliyetlerinde her zaman birlik ve beraberliği şiar edinen üst kuşakları rehber edindikleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zaman geçtikçe örf ve adetlerini öteleyen insanımızı mümkün olduğunca elde tutabilmek ve bunun yanı sıra sanal platformlardan uzaklaştırıp reel ortamlarda kaynaşmasını sağlayabilmek için Genç Trabzonlular Platformu olarak elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile gönüllü olarak evlerinde kalan vatandaşların gösterdiği büyük fedakarlığa destek olarak ramazanda Trabzon'da belirlenen 400 haneye erzak yardımları ile vefa paslaşması yapıldığı aktarıldı.

Erzak yardımı ile birlikte çocuklara da hediye paketleri dağıtıldığına işaret edilen açıklamada, "Şu zor zamanlar bize gösterdi ki bir ve beraber olmak bizim olmazsa olmaz fıtratımızın gerekliliğidir. Bu vesile ile yaklaşan Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.