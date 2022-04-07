GENÇ TURİZMCİ GÜLŞAH MİYOM AMELİYATINDA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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GENÇ TURİZMCİ GÜLŞAH MİYOM AMELİYATINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

07.04.2022 15:23

ANTALYA'da turizm sektöründe çalışan Gülşah Gizem Angı (33), girdiği miyom ameliyatında, iddiaya göre beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da turizm sektöründe çalışan Gülşah Gizem Angı (33), girdiği miyom ameliyatında, iddiaya göre beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Gülşah Gizem Angı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı, 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. Burada saat 13.00'te ameliyata alınan genç kız, operasyon sırasında aniden fenalaştı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı'nın cenazesi, Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlığı'na getirildi. Gülşah Gizem Angı, burada kalınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanırken, annesi Vicdan Angı yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ayhan Angı ise kızının tabutunu mezarlığa kadar hiç bırakmadı.

Gülşah Gizem Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi'ni bitirdiği, ABD'de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi.

GENÇ TURİZMCİ GÜLŞAH MİYOM AMELİYATINDA YAŞAMINI YİTİRDİ
GENÇ TURİZMCİ GÜLŞAH MİYOM AMELİYATINDA YAŞAMINI YİTİRDİ
GENÇ TURİZMCİ GÜLŞAH MİYOM AMELİYATINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

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Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GENÇ TURİZMCİ GÜLŞAH MİYOM AMELİYATINDA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GENÇ TURİZMCİ GÜLŞAH MİYOM AMELİYATINDA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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