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Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu - Son Dakika

Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu

22.08.2021 16:08

Barcelona forması giyen Türk asıllı Yusuf Demir, Atletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak bir ilki gerçekleştirdi. 18 yaşındaki Yusuf, Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip oldu.

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, karşılaşmanın 62. dakikasında Martin Braithwaite'in yerine oyuna dahil oldu.

MESSİ'DEN SONRA

18 yıl 80 günlük Yusuf Demir böylece Lionel Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç yabancı futbolcu oldu. Lionel Messi, 2004 yılında 17 yaşındayken ilk lig maçına çıkmıştı.

Türk yıldız kralın tahtına oturdu! Yusuf Demir, Messi'den sonra Barcelona'da maça çıkan en genç oyuncu oldu

VELİAHTI YUSUF

Barcelonalı taraftarlar önce altyapıda kalitesini gösteren Yusuf'un, yavaş yavaş Messi'nin yerini alacağına inanıyor. Yusuf, oyun tarzıyla da Messi'ye oldukça benziyor.

Türk yıldız kralın tahtına oturdu! Yusuf Demir, Messi'den sonra Barcelona'da maça çıkan en genç oyuncu oldu

TERCİHİ AVUSTURYA'DAN YANA

Milli Takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir'in, halen Türkiye'yi seçme ihtimali var. Ancak oyuncu bu konuda biraz gönülsüz. Avusturya için savaşacak gibi gözüküyor.

Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu

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Son Dakika Spor Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu - Son Dakika Spor


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