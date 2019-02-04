Genç Türk Mimardan ABD'de Büyük Başarı

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Mimarlık alanında tamamlayan Mert Kansu, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 'Architecture Master Prize' proje yarışması Eğitim Binaları kategorisinde ve 'World Architecture Community Awards' proje yarışması olmak üzere toplamda 2 ödül aldı.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Mimarlık alanında tamamlayan Mert Kansu, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 'Architecture Master Prize' proje yarışması Eğitim Binaları kategorisinde ve 'World Architecture Community Awards' proje yarışması olmak üzere toplamda 2 ödül aldı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli araştırma üniversitesinden biri olan Virginia Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2016 yılı mezunu Mert Kansu, 'Carve&Construct' başlıklı projesi ile Virginia Üniversitesi Mimarlık Okulu'nun ek binası için yapılan bir tasarım gerçekleştirdi. Yapmış olduğu bu tasarım ile ABD'li mimarlardan da büyük beğeni toplayarak başarı elde eden Kansu, uluslararası arenada böylesine büyük 2 ödül almanın gelecekteki kariyeri için çok olumlu etkiler yaratacağını söyledi.



"ÖDÜLLER MOTİVASYONUMU ARTIRIYOR"



'Carve & Construct' adlı projesini, Virginia Üniversitesi Mimarlık Okulu'nun ek binası için yapılan bir tasarım olarak ARCH 8020 (Bahar 2018) stüdyosunda tamamlayan Mert Kansu, "Almış olduğum ödüller ile saygın mimari platformların projeme ilgi göstermeleri beni çok mutlu etti. Bu ödüller bir mimar olarak benim motivasyonumu arttırarak kendimi geliştirmemi sağlıyor" diye konuştu.



Hedefinin Bahçeşehir Üniversitesi'nde başlamış olduğu Mimarlık eğitiminin, yurt dışında çalışarak profesyonel bir deneyimle güçlendirmek olduğunu dile getiren Kansu, "Hedefim Türkiye'yi her alanda başarılı bir Türk Mimar olarak temsil etmek" dedi.



Mert Kansu'nun elde ettiği Architecture Masterprize ödülü bu yıl İspanya'da bulunan Guggenheim Bilbao Müzesi'nde mimar adayları ve sektörün önde gelen isimleri ile buluşacak. Öte yandan bu başarılı proje AMP Book of Architecture'da da yayınlanacak. - İstanbul

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