"Genç Türkiye Kongresi" ödül töreni - Son Dakika

"Genç Türkiye Kongresi" ödül töreni

16.11.2020 20:53

Niğde'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğünce bu yıl 5'incisi düzenlenen Genç Türkiye Kongresi ödül töreni düzenlendi.

Niğde'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğünce bu yıl 5'incisi düzenlenen Genç Türkiye Kongresi ödül töreni düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, toplumların ve ülkelerin geleceğe yönelik yapacakları en önemli yatırımın gençlere yaptıkları yatırım olduğunu söyledi.

Gençlerini ve çocuklarını "en iyi" şekilde geleceğe hazırlayan ülkelerin istikbalinin daha parlak olacağına vurgu yapan Şimşek, hızla gelişen bilgi ve teknolojiye sahip ülkelerin, büyük bir rekabet üstünlüğü yakaladığını vurgulayarak, "Ülke olarak daha güçlü olabilmemiz, gençlerimizin bilgili, donanımlı, birikimli olarak yetişmesine bağlıdır. Gençlerimizi bu şekilde yetiştirebildiğimiz takdirde ülke olarak, dünya ile rekabet edebileceğiz ve daha çok üreten ülke konumuna gelebileceğiz. Gençlerimizi sadece müspet ilimler noktasında değil aynı zamanda onları, milli ve manevi değerlerini de özümseyen dinini, diyanetini bilen, ahlaklı gençler olarak yetiştirmemiz de çok önemli. İşte bu anlamda TÜGVA, çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bu amaç doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında ve ilimizde çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da TÜGVA olarak 6 yılda 81 vilayette ve 506 ilçede teşkilat çalışmalarını tamamladıklarını dile getirdi.

"Ülkesine, vatanına ve milletine aşık olan nesiller yetişsin" diye yola çıktıklarını anlatan Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir tarafındaki gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesini sağlamak, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye, üniversite sonrasındaki gençlik kademelerini kapsayacak şekilde çalışmaları tüm Türkiye sathındaki kardeşlerimize ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde mart ayından itibaren de tüm çalışmalarımızı online platforma taşıdık. Bugün de özellikle ortaokul çalışmalarıyla markalaşan yaz okulu projemizi önceki yıllarda yaklaşık 80 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirmiştik. Pandemiden dolayı düzenlediğimiz online yaz okuluna bu sene yaklaşık 25 bin öğrencimizi dijital platforma taşıdık. Aynı şekilde lise çalışmalarımızı da birçok çalışmamız gibi hem dijital platformda hem de sahaya taşıdık. 25 farklı ilden 12 farklı kamp alanında, 10 bin öğrencimizi de pandemi kurallarına uyarak kamplardan yararlandırmış olduk."

Konuşmaların ardından Vali Şimşek ve Eminoğlu yarışmada, sosyal medya alanında Türkiye birinci olan Niğdeli lise öğrencisi Ali Güven Gençer'e bin liralık ödülünü verdi. Ayrıca online yaz okulunda dereceye giren ortaokul öğrencilerine de ödül verildi.

Törene, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, bazı kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Türkiye, TÜGVA, Niğde, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Genç Türkiye Kongresi' ödül töreni - Son Dakika


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