Genç UND'liler "Lojistik'te Kadın Yöneticiler" webinarında buluştu - Son Dakika

Genç UND'liler "Lojistik'te Kadın Yöneticiler" webinarında buluştu

08.03.2021 17:31
Genç UND'liler

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen "Lojistikte Kadın Yöneticiler" webinarında kadın yöneticilerin gözünden sektörün bugünü ve geleceği değerlendirildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen "Lojistikte Kadın Yöneticiler" webinarında kadın yöneticilerin gözünden sektörün bugünü ve geleceği değerlendirildi.

UND'den yapılan açıklamaya göre, lojistik sektörü önem kazandıkça sektördeki kadın sayısının da önemi artıyor.

Toplantıda sektörün başarılı kadın yöneticilerinden Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve UND Yönetim Kurulu Üyesi Damla Alışan ile ATC Grup Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem Ulusoy, Genç UND Proje Koordinatörü Ayşegül Ketenci'nin sorularını cevaplandırdı.

"Lojistik kadınlara en uygun meslek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Damla Alışan, 1992 yılında sektörde kadın sayısı yok denecek kadar azken bu sektöre adım attığını ve 26 yıldır bu sektöre hizmet ettiğini bildirdi. Sektöre girdiğinde "bu iş erkek işidir, kamyoncu mu olacaksın" şeklinde reaksiyonlar aldığını belirten Alışan, ilk birkaç yılın zor olduğunu ancak 26 yıl boyunca sektöre hizmet ederek bugünlere geldiğini ifade etti.

Kadın erkek ayrımı yapmak yerine, işini iyi yapanla yapmayan, yetkin olanla olmayan şeklinde bir ayrım yapılmasının sektör için daha iyi olacağını belirten Alışan, "Lojistik sektörü erkek sektörü diye alışılagelmiş, bize de böyle kodlanmış. Öncelikle bunun dışına çıkmamız gerekiyor. Lojistik tamamen bir planlama ve organizasyon işidir. Şu anda insansız depoları yönetiyoruz, araçlar otonom olma yolunda ilerliyor. Kendi içimizdeki bariyerleri kırmamız gerekiyor. Lojistik çok stratejik bir sektör, sadece tır ve nakliye işi olarak bakmamak gerekiyor. Kişi, kendine uygun alanı bulduğu zaman çok başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Lojistiğin kadınlar için daha uygun bir meslek olduğuna dikkat çeken Alışan, "Kadınlar planlama konusunda daha iyiler ve lojistikte de en önemli konu planlamadır, kadınların risk algısı daha yüksektir, kadınlar daha duyarlıdır, daha yaratıcıdır, organizasyon yetenekleri güçlüdür, bu nedenle bu mesleğe erkeklerden daha uygunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Nüfusun yarısının kadın olduğunu ve hedeflere ulaşmak isteniyorsa toplumun yarısının yok sayılamayacağını aktaran Alışan, "Kadınların da erkeklerin de kafasındaki cinsiyet ayrımcılığını kaldırmamız gerekiyor. Gelecek geldi ve zaman hızla akıyor. 30 yılda yaşadığımız değişiklikleri artık bir senede yaşıyoruz. Kadın işsizlik oranı yüzde 24 ve kadınların yüzde 34'ü ne eğitimde ne istihdamda gözüküyor. Demek ki gidecek çok yolumuz var. Neler yapılabilir diye baktığımızda öncelikli konumun eğitim olduğunu görüyoruz. Kişinin kendine yatırım yapıp yetkinliğini geliştirmesi gerekiyor. Eğitim ve yetkinliklerin artırılması, bitmeyen bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

Alışan, sektörde ilk kadın istif operatörünü çalıştıran firma olduklarını hatırlatarak, kadınlara yönelik pozitif bir ayrım yaptıklarını belirtti. Şirketlerinde çalışan tüm elemanların dörtte birinin kadınlardan oluştuğunu aktaran Alışan, sektörde kadın sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

"Kadın olmanın dezavantajını yaşamadım"

ATC Grup Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem Ulusoy, kariyer hedefini yaparken ilk önce akademisyen olmayı planladığını ancak katıldığı bir lojistik seminerinde bu sektöre hizmet vermeye karar verdiğini aktarırken, "Lojistik sektörü çözüm odaklı olmayı gerektirir. Ben de bu yaklaşımı hayatında uygulayan biriyim." ifadelerini kullandı.

Şu anda bir filo servisi yönettiğini belirten Ulusoy, "Filo yönetiminde kadın sayısı azdır ama bizim ekibimizin üçte ikisi kadındır. Şoförler bizleri seviyorlar çünkü onları anlıyoruz ve onlar da dertlerini bizlere daha iyi anlatıyorlar. Bu sektörde bir kadın olarak hiçbir negatif durumla karşılaşmadım, kadın olarak bu sektörün dezavantajını görmedim." yorumunda bulundu.

Ulusoy, gençlere hitaben, "Bilgi çağının sonuna geldik, artık beceri çağındayız. Hangi bölümden mezun olursanız olun, becerilerinizi geliştiremezseniz ayakta kalmanız mümkün değil. Model değişimine gitmemiz gerekiyor. Pandemi bunu hızlandırdı. Z kuşağının çalışma hayatına başlamasıyla liderlik özelliği yeniden tanımlanıyor. Yeni kuşak iş hayatında güçlü ilişkiler kuran, hiyerarşi uygulamayan, dert dinleyen, cesaret veren çalışanlardır." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, sektörde dil öğrenmenin çok önemli bir önemli konu olduğunu, kadınların da empati yeteneğiyle, üst düzey noktalara gelebileceklerini aktardı. Ancak kadınların bu sektörde çok çabuk pes ettiğini belirten Ulusoy, "Bizim rol model olarak onlara yapılmışı göstermemiz gerekiyor. Orta ve üst düzey kadın sayısını artırabilirsek tabandan gelen arkadaşlarımızı heveslendireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ayşem Ulusoy, artık sektördeki kadının değil, kadınların sektördeki etkisinin konuşulması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Kadınlar Günü, ulusoy, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Genç UND'liler 'Lojistik'te Kadın Yöneticiler' webinarında buluştu - Son Dakika Ekonomi


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