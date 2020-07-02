Genç USMED'den sosyal medya platformlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Genç USMED'den sosyal medya platformlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED), sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açarak, kullanıcı haklarını tanımlamaları gerektiğini bildirdi.

Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED), sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açarak, kullanıcı haklarını tanımlamaları gerektiğini bildirdi.

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Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye'nin hukuk ve demokrasi devleti olduğu belirtilerek, "Ülkemizi ve biz gençleri yakından ilgilendiren siber zorbalık, siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması noktasında haklarımızı savunmak zorundayız. Ancak, sosyal medya şirketlerinin ülkemizde temsilcilik açmamaları neticesinde hakkımızı arayacağımız bir muhatabımız bulunmamaktadır." denildi.

Twitter'ın 18 ülkede temsilciliği bulunan ve toplamda 340 milyon kullanıcıya sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 verilerine göre, Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, yaklaşık 12 milyon Twitter kullanıcısı barındıran 2. ülkedir. 2018 verilerine göre ülkemizde günde 7 milyon tweet atılmaktadır. Aynı şekilde dünyanın en fazla kullanılan sosyal ağlarından Instagram'da da nüfusa oranla bakıldığından kullanıcı sayısında dünyada 2. sırada yer almaktayız. 2019 yılının ilk 6 ayı için açıklanan verilere göre, Türkiye'de dijital medya reklamlarına 1 milyar 343 milyon lira harcama yapıldı. Türkiye'de temsilcilikleri ve vergi yükümlülüğü bulunmayan bu şirketler bu pastadan faydalanırken, bu reklamların vergilerini başka ülkelere ödüyor."

Açıklamada, Türkiye'nin önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu, verilerin ise ABD merkezli çeşitli ülkelerde barındırıldığı kaydedildi.

Türkiye'de temsilciliği bulunmayan platformlara karşı kişilik haklarını korumaya yönelik çalışmaların şirketlerin resmi olmamasından dolayı mümkün olmadığı aktarılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde toplumsal ve kanuni olarak cezai yaptırımları bulunan istismar, hak mahrumiyeti ve saldırı gibi konularda muhatap bulunmayıp hukukumuzun yok sayılması kabul edilemez. Ülkemiz, hukuk düzenini yok sayan bu unsurlara karşı kayıtsız kalamaz. Kişisel verilerimizi 3. şahıslarla paylaşmaları sonucunda ülke olarak tehdit altında ve savunmasız kalmaktayız. Bu bağlamda, platform sahiplerinin ülkemizi muhatap alması ve temsilcilikler ile önemli bir paya sahip oldukları ülkemizde, kullanıcı haklarını tanımlamaları gerekmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:43 Kaynak: AA

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