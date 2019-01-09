Genç Usmed'ten Sahte Banka Sitesi Uyarısı

Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yusuf Bakkal, siber dolandırıcıların sosyal medya platformunda banka ismi ve logolarını taklit ederek, kullanıcıları sahte sitelere yo¨nlendirdiğini ve bilgilerini çaldığını bildirdi.

Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yusuf Bakkal, siber dolandırıcıların sosyal medya platformunda banka ismi ve logolarını taklit ederek, kullanıcıları sahte sitelere yo¨nlendirdiğini ve bilgilerini çaldığını bildirdi.Bakkal, açıklamasında, sosyal agˆların kullanımının artmasıyla siber suc¸larda da ciddi bir yu¨kselis¸ go¨ru¨ldüğünü belirtti.



Bazı banka isimlerini kullanarak c¸es¸itli kampanya ve ilanlarla kullanıcıları sahte hesaplara yo¨nlendiren siber saldırganların binlerce kullanıcıyı magˆdur ettiğine dikkati çeken Bakkal, "Aktif dijital bankacılık kullanım sayısı Haziran 2018 Türkiye Bankalar Birliği (TBB) aras¸tırmasına go¨re 37 milyon kis¸iyi as¸mıs¸ durumda. Bu durumun farkına varan siber dolandırıcılar, bas¸ta Twitter, Instagram ve Facebook olmak u¨zere birc¸ok sosyal medya platformunda resmi sponsorluk alarak tu¨m kullanıcılarda go¨ru¨nen paylas¸ımlar yapıyor. Banka isimlerini ve logolarını taklit ederek kullanıcıları sahte sitelere yo¨nlendiriyor ve bilgilerini c¸alıyor." ifadelerini kullandı.



Bakkal, dolandırıcıların önce internet bankacılıgˆı is¸lemlerinin gu¨ncellendigˆini sahte banka hesaplarından duyurduklarını, daha sonra da birebir kurguladıkları internet sitesine müşterileri yo¨nlendirdiklerini ve hesap bilgilerini ele gec¸irdiklerini kaydetti.



Mavi tik işaretine dikkat edin



Linke tıkladıktan sonra kaydını tamamlayan kullanıcılara "telefon ve internet paketi" hediye edilecegˆi vaat edilen sitelerde birc¸ok kis¸inin kart numaraları ile s¸ifrelerinin des¸ifre edildiğini, hesapların bu yolla bos¸altıldığını aktaran Bakkal, şu görüşleri dile getirdi:



"Sosyal medya platformlarında bir hesabın gerc¸ek olup olmadıgˆını anlamak aslında c¸ok kolay. Resmi kurum ve kurulus¸lar sosyal medyada ac¸tıkları hesapları dogˆrulatarak isimlerinin yanına 'mavi tik' alıyorlar. Alınan bu 'mavi tik' bir hesabın platform tarafından onaylandıgˆını ve gu¨venilir oldugˆunu ifade ediyor. Kullanıcıların gu¨venlikleri ic¸in 'mavi tik' bulunmayan hesaplarda yayınlanan 'kampanya, hediye, c¸ekilis¸' gibi vaatlerde bulunan linklere kesinlikle tıklamamaları gerekiyor."

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