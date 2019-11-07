Son Dakika Haberleri: Genç uzman çavuş kalbine yenildi
Son Dakika 3. Sayfa Genç uzman çavuş kalbine yenildi

Genç uzman çavuş kalbine yenildi

7 saat önce

İzmir'de evine gittiği sırada fenalaşan uzman çavuş Uğur Gücükbergen, hayatını kaybetti.

Genç uzman çavuş kalbine yenildi, System.String[]

İzmir'de evine gittiği sırada fenalaşan uzman çavuş Uğur Gücükbergen, hayatını kaybetti. 25 yaşındaki uzman çavuşun kalp krizi geçirdiği belirlendi.


Dün akşam saatlerinde İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen olayda, Foça Deniz Üs Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan Uğur Gücükbergen (25), alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yürüdüğü sırada yokuş olan sokakta birden fenalaştı. Genç adamın fenalaştığını gören bir doktor, Gücükbergen'e ilk müdahaleyi yaparken ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, uzman çavuşu ambulansla hastaneye kaldırdı.


Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen uzman çavuş Gücükbergen kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Gücükbergen'in yapılan otopsi sonucunda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.


Geçtiğimiz Ağustos ayında evlendiği öğrenilen Gücükbergen'in cenazesi, memleketi Kastamonu'ya gönderildi. - İZMİR

Kalp Krizi, Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
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