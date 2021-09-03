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Genç Ve Dinamik DJ Batu Karam Sporla Güç Kazanıyor! - Son Dakika

Genç Ve Dinamik DJ Batu Karam Sporla Güç Kazanıyor!

03.09.2021 16:36
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Genç Ve Dinamik DJ Batu Karam Sporla Güç Kazanıyor!, System.String[]

Müzik ve hitabet sanatının buluştuğu rap camiasının en önemli isimlerinden biri olan DJ Batu Karam, 14 yaşına başladığı sahne hayatında, özellikle ünlü isimlerle çalışmanın verdiği disiplini edinmiştir. Bu disiplini aynı zamanda spor yaparak da benimsemiş olan sanatçı, sahnenin enerjisini ve dinamizmini sağlandığını da düşünüyor!

Dinamik Müzik İçin Spor Şart!

Dinamik ve haraketli bir tür olan Hiphop için spor her zaman bir aşama olmuştur. Uzun süre sahnede kalmak, genç ve dinamik durabilmek için spor bütün yaratıcılığın devası olabiliyor. DJ Batu karam için de bu süreç, genç sanatçılarla çalışırken kendine edindiği bir disiplin olarak yerini almış.

Yakın dövüş sanatları ve spor etkinlikleriyle enerjik kalmayı başarırken, Türkiye'nin tanınan en genç isimlerinden biri olmanın verdiği sorumluluklarla da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yerli ve yabancı sanatçılarla birlikte çalışarak, spordan güç alıyor, enerjisini sahneye yansıtıyor ve hayranlarıyla birlikte dinamik saatler geçirmeyi başarıyor.

Müzik Ve Söz Sanatının Altın Çağı!

Söz sanatının altın çağı olduğunu düşündüğü bu dönemde 2021 yılında yeni hazırlıklar yapmaya ve sahnede yer almaya özen gösteriyor. Çalışmalarına ara vermeden devam eden DJ Batu Karam, özellikle disiplinini ve gücünü spordan aldığını vurgularken Türkiye'nin en çok tanınan isimlerinden biri olmanın verdiği heyecanla da yeniliklere açık olduğunu belirtiyor.

En sevilen sanatçılarla ve ünlülerle çalışarak, Türkiye'nin heyecan dolu dinamik gençliğine hitap ettiğini düşünüyor. Sevilen şarkılar ve müzik tarzlarıyla dünyayı da takip eden sanatçı, müziğin alt yapısıyla yeni süreçlere hazırlık yapıyor. Yeni rap parçalar ve konser hazırlıklarıyla hayranlarıyla buluşmak için heyecan ve merakla çalışmalarına devam ediyor.

Yeni Rap Parçası Yolda!

Yeni rap parçası için 2021 ve 2022 yılında hazırlıklar yapman DJ Batu Karam, her şey istediği gibi giderse, önümüzdeki dönemde en sevilen parçalar içinde isminin geçmesini hedefliyor. Dünyayı ve Türkiye'deki müzik piyasasını takip ederek, güncel, dinamik ve yenilikçi müzik alanlarına yönelmek için de fırsat kolluyor. Yeni çalışmalar ve dinamik bir etkiyle sporla güç kazanıyor!

Türkiye, Altın, Müzik, RAP, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika Genç Ve Dinamik DJ Batu Karam Sporla Güç Kazanıyor! - Son Dakika


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