Genç ve dinamik nüfus yapısı korunacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'nda, genç ve dinamik nüfus yapısının korunması, yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'nda, genç ve dinamik nüfus yapısının korunması, yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

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