Son Dakika Haberleri: Genç ve dinamik nüfus yapısı korunacak
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Genç ve dinamik nüfus yapısı korunacak

27 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'nda, genç ve dinamik nüfus yapısının korunması, yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Genç ve dinamik nüfus yapısı korunacak, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'nda, genç ve dinamik nüfus yapısının korunması, yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:02 
Hükümet, Ekonomi
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