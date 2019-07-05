Genç ve kadın girişimcilerden eğitim birlikteliği
2 saat önce
Bursa'nın kadın ve genç iş insanları Bursa ve Türkiye için tarihi önem ve değere sahip Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni daha sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak için kolları sıvadı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:02
'nın kadın ve genç iş insanları Bursa ve Türkiye
için tarihi önem ve değere sahip Hamidiye
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'ni daha sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak için kolları sıvadı.
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