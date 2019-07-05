Son Dakika Haberleri: Genç ve kadın girişimcilerden eğitim birlikteliği
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Genç ve kadın girişimcilerden eğitim birlikteliği

2 saat önce

Bursa'nın kadın ve genç iş insanları Bursa ve Türkiye için tarihi önem ve değere sahip Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni daha sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak için kolları sıvadı.

Genç ve kadın girişimcilerden eğitim birlikteliği, System.String[]
Bursa'nın kadın ve genç iş insanları Bursa ve Türkiye için tarihi önem ve değere sahip Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni daha sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak için kolları sıvadı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:02 
anadolu lisesi, bursa, Ekonomi
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