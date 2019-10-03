Genç ve tecrübeli sanayiciler bir araya geldi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde düzenlenen organizasyonda genç sanayiciler, sektörlerinde tecrübe sahibi edinmiş sanayicilerle bir araya geldi.



ESO'nun daveti üzerine ESO Yüksek İstişare Kurulu'nda yer alan birinci kuşak sanayiciler, Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu'nda yer alan üçüncü ve dördüncü kuşak sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi.



İstişare toplantısının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ana gündem maddelerinin aile şirketlerinin kurumsallaşma ve kuşaklar arası iletişim olduğunu belirtti. Başkan Kesikbaş, "Ardında çok fazla başarı hikayesi olan sektörlerin duayenleri ile belirli aralıklarla bir araya geliyoruz ve sorunlarımızı değerlendiriyoruz, yol haritaları çıkarıyoruz. ESO olarak yeni ve bir önceki nesil arasındaki işbirliğini, fikir alışverişini en iyi şekilde oluşturacağımız köprü görevini görevi görmeyi temel misyonlarımızdan biri olarak belirledik. Gerçekleştirdiğimiz son yüksek istişare toplantısında da en önemli sorunlardan biri olan kurumsallaşma, ortak çalışma kültürü ve aile şirketlerinin en iyi şekilde nasıl kurumsallaşabileceği, kuşaklar arası işbirliğinin doğru şekilde sağlanması gibi konuları konuştuk. Bu konuları kuşaklar arası değerlendirmeye açmadan ortak çalışma kültürünü sağlıklı bir şekilde başaramayız. Bu nedenle bu toplantıların eski kuşak başarılı sanayicilerimiz ile yeni nesil genç sanayicilerimiz arasında köprü olacağını düşünüyorum. Aile şirketlerinde kurumsallaşmayı sağlamayı, nesilden nesile aktarmayı gençler ile konuşmak gerektiğine inanıyorum" dedi.



"Yetki sınırları belirlenmeli"



Karşılıklı görüşlerin bildirildiği ve fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda konuşan Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bora Mehmet Osmalı de, "Aile şirketlerindeki en büyük sorun, şirkette lider olarak görülen kişinin ölmeden önce şirket anayasa kitapçığının kesin meclisinin oluşturulmasından kaynaklanıyor. Halbuki oluşturulan o anayasa kitapçığına göre herkesin yetkilerinin belirlenmesi ve kurumsallaşmanın sağlanması gerekiyor" diye konuştu.



Yapılan açılış konuşmalarından sonra fikirlerini açıklayan farklı kuşak sanayiciler değerlendirmelerde bulundu. Duayen sanayiciler ise genç girişimcilere sanayi ve sektörleri hakkında tecrübelerini aktardı. - ESKİŞEHİR