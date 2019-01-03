Genç ve Yıldız Kız Turnuvalarına Katılacak Takımlar Belli Oldu

Genç ve Yıldız Kız turnuvalarına başvurular sona erdi ve katılacak takımlar belli oldu.

Genç ve Yıldız Kız turnuvalarına başvurular sona erdi ve katılacak takımlar belli oldu. Kayseri'den 2 takım Genç Kızlar olarak, 3 takım ise Yıldız Kızlar olarak katılacak.



Kayseri'den Genç Kızlar turnuvasına olarak Kayseri Gençlerbirliği, Anadolu Yıldızları ve Yıldız Kızlar turnuvasına ise Anadolu Yıldızları, Kayseri Gençlerbirliği ve Kılıçaslan Yıldızspor takımları katılacak.



Genç Kızlar turnuvasında 95 takım, Yıldız Kızlar turnuvasında 88 takım mücadele edecek. Bölgesel olarak düzenlenecek gruplarda tek devreli lig usulüne göre tarafsız sahalarda oynanacak müsabakalar ile turnuvaların ilk kademeleri tamamlanmış olacak.



20 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanması planlanan 2019 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 01.01.2003 ile 31.12.2005 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğmuş lisanslı futbolcular, 27 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanması planlanan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2000 ile 31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş (bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular oynayabilecek. Turnuvalara ait gruplar ve fikstür tff.org üzerinden ilan edilecek. - KAYSERİ

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