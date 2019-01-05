Genç ve Yıldız Kızlarda Diyarbakır'ı İki Takım Temsil Edecek

Amed Sportif Faaliyetler ile Ergani Makamspor, Diyarbakır'ı Genç ve Yıldız Kız turnuvalarında temsil edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Ergani Makamspor, Diyarbakır'ı Genç ve Yıldız Kız turnuvalarında temsil edecek.



Genç ve Yıldız Kız turnuvalarına başvurular sona erdi ve katılacak takımlar belli oldu. Kadınlar 1. Liginde yer alan Amed Sportif Faaliyetler ile Ergani'nin ilk kadın futbol takımı olan Makamspor Diyarbakır'ı Genç ve Yıldız Kız turnuvalarında temsil etme hakkını elde etti. Makamspor, Diyarbakır'ı gençlerde, Amed Sportif Faaliyetler ise yıldız kızlar kategorisinde mücadele edecek. Genç Kızlar turnuvasında 95 takım, Yıldız Kızlar turnuvasında 88 takım mücadele edecek. Bölgesel olarak düzenlenecek gruplarda tek devreli lig usulüne göre tarafsız sahalarda oynanacak müsabakalar ile turnuvaların ilk kademeleri tamamlanmış olacak. 20 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanması planlanan 2019 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 01 Ocak 2003 ile 31 Aralık 2005 tarihleri arasında doğmuş lisanslı futbolcular, 27 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanması planlanan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş olan lisanslı futbolcular oynayabilecek.



Liglerde yer alacak takımlar şöyle:



Genç kızlar; 15 Temmuz Şehitleri Iğdır Bayan F.K, 76 Iğdır Spor, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol, 1923 Trabzon Derneği Spor, 1955 Batman Spor, Adana İdmanyurdu, Adanagücü, Akdeniz Nurçelik, Aksaray Hasandağı, Alg Spor Kulübü, Alibey Spor Kulübü, Anadolu Kartalları, Anadolu Yıldızları, Ankara Metropolspor, Antalya Demirspor, Aşağı Sevindiklispor, Ataşehir Belediyespor, Batman Karşıyaka Spor Kulübü, Bayazıt Spor Kulübü, Beşiktaş, Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü, Dicle Aslanspor, Düzce Kadın Futbolspor, Dudulluspor, Erbaa Gençlik ve Spor Kulübü, Erzincan Gençler Gücü, Eruh Sağlık. Esenyurt Kartalspor, Fatih Vatanspor, Fomget Gençlik, Gaziantep Karataşspor, Gazikentspor, Geçit Belediyespor, Giresun Sanayispor, Gölbaşı Belediyespor, GÜLİzar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, Hatay Dumlupınar, Horozkentspor, İncirliova Belediyespor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor, İstanbul Defnespor, Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü, Kanal Boyu Nilüferspor, Karşıyaka Besemspor. Kastamonu Gücüspor, Kayseri Gençlerbirliği, KDZ Ereğli Belediyespor, Kemer Futbol Kulübü, Kılıçaslan Yıldızspor, Kireçburnuspor, Kırklar Yıldızı Gençlik ve Spor Kulübü, Kocaeli Yıldızlar Bayan Spor Kulübü, Konak Belediyespor, Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü, Makamspor, Malatya Bayanlarspor, Manisa Esnaf Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin Gençlerbirliği, Mezitli Mercanlar, Muş Alpaslan, Muş Yağmurspor, Nazilli Belediyespor, Nuhspor, Nusaybin Gençlik Spor, Osmaniye Kadın Spor Kulübü, Ozanlar Gücüspor, Pema Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, Pendik Çamlıkspor, Pendik Sapanbağlarıspor, Rusumat-4 Gençlik ve Spor, Sakarya Ankaspor, Sarıyer Belediyespor, Siirt Hasbeyspor, Sinop Kuzeyspor, Sivas Gazi Lisesi Spor Kulübü, Soma Zafer Spor ve Gençlik Kulübü, Şanlıurfa Gençlikspor, Şehzadeler 8 Eylül Spor Kulübü, Tarsus Gençlerbirliği, Tavla Gençlik ve Spor, Telsizspor, Trabzon İdmanocağı, Trabzon Kardelenspor, Turgutlu Belediye Spor Kulübü, Turgutreis Spor Kulübü, Tuzla Sahilspor, Ufuk Keleş Gençlik ve Spor, Ülküm Gençlik ve Spor Derneği, Van Yolspor, Yeni Burdurspor, Yeni Levent Konaklarspor, Yeni Mahalle 52 Spor, Yeşilyurt Spor Kulübü, Yıldıztabyaspor, Yüksekova Belediyespor.



Yıldız kızlar; 7 Eylül Gençlikspor, 76 Iğdırspor, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol, 1923 Trabzon Derneğispor, 1939 Güney Yıldızı Spor Kulübü, 1955 Batman Belediyespor, Adana İdmanyurdu, Adanagücü, Afyon İdmanyurdu Gençlik ve Spor Kulübü, Ağaköy Koop. Spor Kulübü, Ağrı ASP Gençlik ve Spor Kulübü, Akdeniz Nurçelikspor, Alanya Demirspor, Alg Spor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler, Anadolu Yıldızları, Ankara Metropolspor, Bağcılar Evrenspor, Bakırköy Gençlikspor, Beşiktaş, Cudi Gençlik ve Spor Kulübü, Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü, Çerkezköy 1923 Spor Kulübü, Çimenspor, Dudulluspor, Dumlupınarspor, Düzce Kadın Futbol Spor Kulübü, Erbaa Gençlikspor, Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü, Eski İzmir Gençlikspor, Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik Kulübü, Fatih Vatanspor, Fomget Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziantep Karataşspor, Gazikent Spor Kulübü, Geçit Belediyespor, Gemlik Zeytinspor, Giresun Sanayispor, Gölbaşı Belediye, Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü, Hakkari Gücüspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Hatay Dumlupınarspor, Horozkentspor, İncirliova Belediyespor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor, Kahraman Maraş Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü, Kanal Boyu Nilüferspor, Karabük Gençlikspor, Karşıyaka Besem, Kayseri Gençlerbirliği, KDZ Ereğli Belediyespor, Kdz Ereğli Genç Yıldızspor, Kılıçaslan Yıldızspor, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Konak Belediyespor, Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü, Konya İdmanyurdu, Manisa Esnaf Gençlik ve Spor Kulübü, Maraşgücüspor, Mersin Camspor, Nusaybin Gençlikspor, Ozanlargücü Spor Kulübü, Pema Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, Pendik Çamlıkspor, Rize Yeşilçayspor, Rusumat-4 Gençlik ve Spor Kulübü, Rüzgarlıbahçe İdmanyurdu, Siirt Hasbespor, Sivas Gazi Lisesi Spor Kulübü, Soma Zaferspor, Şanlıurfa Gençlikspor, ŞEhzadeler 8 Eylül Spor Kulübü, Tarsus Gençlerbirliği, Tavla Gençlik ve Spor, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, TOKİ İlk Öğretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü, Trabzon İdmanocağı, Trabzon Kardelen, Turgutlu Belediyespor, Tuzla Sahilspor, Ünye Gücü Futbol Kulübü, Yeni Kemer Belediye Spor Kulübü, Yeni Levent Konaklarspor, Yeni Mahalle 52 Spor, Yıldıztabya Spor, Yüksekova Belediyespor ve Zonguldak Gençlik Merkezi Spor Kulübü. - DİYARBAKIR

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