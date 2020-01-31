Genç voleybolcu İzel Kahraman, Kosova'da forma giyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç voleybolcu İzel Kahraman, Kosova'da forma giyecek - Son Dakika Spor

Genç voleybolcu İzel Kahraman, Kosova'da forma giyecek

6 saat önce

Genç voleybolcu İzel Kahraman, Kosova'nın KV M-Technologie takımına transfer oldu.

Genç voleybolcu İzel Kahraman, Kosova'da forma giyecek, System.String[]

Genç voleybolcu İzel Kahraman, Kosova'nın KV M-Technologie takımına transfer oldu.

Daha önce Anadolu Üniversitesi'nde forma giyen 19 yaşındaki pasör, sezon sonuna kadar Kosova'da forma giyecek.

Transferiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan İzel Kahraman, genç yaşında farklı bir deneyim yaşayacağını belirterek, "Kosova liginin iddialı bir takımına geldim. Bu transferden dolayı çok mutluyum. Farklı bir ülkede tecrübe kazanarak kariyerime katkı yapmak istiyorum." dedi.

Kosova'da lig mücadelesinin şubat ayında başlayacağını kaydeden genç voleybolcu, "Geldiğimden beri herkes çok yardımcı oldu, hiçbir sıkıntım yok. Kosova'da çok Türk var, onların maçlara gelip beni destekleyeceğine inanıyorum. İyi mücadele vererek takımımın başarısına katkı vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Üniversitesi, Kosova, İzel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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