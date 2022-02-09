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Genç Yapımcı İlyas Çağlayan'dan dizi sektörüne eleştiri - Son Dakika

Genç Yapımcı İlyas Çağlayan'dan dizi sektörüne eleştiri

09.02.2022 21:47
Genç Yapımcı İlyas Çağlayan'dan dizi sektörüne eleştiri

Yapımcı İlyas Çağlayan, dizi sektörüne yönelik eleştirilerde bulunarak, Türk toplum değer yargılarının hiçe sayıldığını ve bir önceki nesilden öğrenmesi gereken konuların işlenmediğini söyleyerek, kanal sahiplerine ve devlet büyüklerine seslendi.

Yapımcı İlyas Çağlayan, dizi sektörüne yönelik eleştirilerde bulunarak, Türk toplum değer yargılarının hiçe sayıldığını ve bir önceki nesilden öğrenmesi gereken konuların işlenmediğini söyleyerek, kanal sahiplerine ve devlet büyüklerine seslendi.

Yapımcı İlyas Çağlayan, son zamanlarda dizi sektöründe işlenen konulara yönelik eleştirilerde bulundu. Uzun süredir kamera arkası ve önünde görev yaptığını belirten genç yapımcı Çağlayan, dizi sektöründe son dönemlerde yapılan dizilerde Türk toplumunun değer yargılarının hiçe sayıldığını ve gelecek nesillerin bir önceki nesilden öğrenmesi gereken duyguların işlenmediğini söyledi. Televizyon kanallarına ve devlet büyüklerine seslenen Çağlayan, kanallarda Türk toplumunun değer yargılarının işlendiği projelere önem verildiği takdirde, genç yapımcıların daha fazla proje üreterek gelecek nesle güzel hikayeler aktaracaklarını ifade etti.

(İHA)

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Çağlayan, Türk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç Yapımcı İlyas Çağlayan'dan dizi sektörüne eleştiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç Yapımcı İlyas Çağlayan'dan dizi sektörüne eleştiri - Son Dakika
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