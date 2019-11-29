Son Dakika Haberleri: Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı - Son Dakika

Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda, 20 yaşındaki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda, 20 yaşındaki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas ilçesinde yaptığı denetimlerde bir şüpheliyi takibe aldı. Eğlence mekanlarına uyuşturucu sattığı belirlenen 20 yaşındaki İsmail T. suçüstü yakalandı. Aydın'ın Nazilli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şüphelinin üzerinden 60 adet extacy hap çıktı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Tavas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 06:18:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]