Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda, 20 yaşındaki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas ilçesinde yaptığı denetimlerde bir şüpheliyi takibe aldı. Eğlence mekanlarına uyuşturucu sattığı belirlenen 20 yaşındaki İsmail T. suçüstü yakalandı. Aydın'ın Nazilli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şüphelinin üzerinden 60 adet extacy hap çıktı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ