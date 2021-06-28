Üye Girişi
Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor - Son Dakika

Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor

28.06.2021 09:04
Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor, System.String[]

Bursa'da lise öğrencisi, koyunlarına bakmak için çalıştığı iş yerinde slaj makinasında kolunu kaybetti.

Bursa'da lise öğrencisi, koyunlarına bakmak için çalıştığı iş yerinde slaj makinasında kolunu kaybetti.

Orhaneli ilçesinin Göynükbelen köyünde yaşayan Yunus Emre Zırtlan (16), pandemi sebebiyle kapalı olan okulundan boş kalan zamanlarında aile bütçesine katkı sağlamak için bir ailenin koyunlarına bakmak için işe başladı. Genç adam, Mustafa G. ve oğlu Serdal G'nin koyunlarına bakmaya başladı. İddiaya göre, aile, anlaşmanın dışında, genç adamı slaj makinasında çalıştırdı. Daha önce hiç bu makinada çalışmamış olan Zırtlan, kolunu makinaya kaptırdı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla genç adamın kolu omuzundan kesildi.

Hayatının baharında kolunu kaybeden lise öğrencisi, tecrübesi olmadığı halde slaj makinasında çalıştırıp kolunu kaybetmesine sebep olan aileye tazminat davası açtı. Kazadan bir hafta sonra tazminat davası açmaya hazırlandığı ailenin hayvanları başka bir kişiye satması genç adamı daha da üzdü. Kopan koluna rağmen hayata sımsıkı sarılan ve alacağı tazminatla kendine kol nakli yaptırmayı hedefleyen genç adalet istiyor. Yunus Emre Zırtlan, işverenler hakkında sigortasız bir şekilde yanlarında çocuk ve genç işçi çalıştırmaktan SGK'ya şikayette bulundu.

Başından geçenleri anlatan Yunus Emre Zırtlan, "Ben Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Meslek Lisesi'nde okuyorum. Aynı köyde yaşayan Gökçen ailesi benimle çalışır mısın diye teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. Ben bu ailenin 2 ay koyunlarına baktım. Ben bu aileyle sadece hayvanlarına bakmak için anlaştım. Beni anlamama rağmen slaj işinde çalıştırdılar. Kolumu makinaya kaptırdım. Hemen ambulansı aradılar, beni Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk ettiler. Burada yapılan operasyonla kolumu kestiler. Kolum koptuktan sonra aile bir defa ziyaretime geldi. Ben şikayetçi olunca bir daha hiç gelmediler. Ben kolumu kaybettim, bunun bedelini tazminat olarak istiyorum. Davayı açtık. Ben karşı tarafın mallarını kaçırdığını duydum. Hayata küsmedim, hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Hayallerim var" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Serdal G. ise, "Ben Yunus Emre'yi yanımda çalıştırmadım. O bana yardım etmek için geliyordu. Benden borç almışlardı. Borcu ödemek için yardıma geliyorlardı. Üzerimden malları kaçırmadım. Hayvancılıktan para kazanmadığım için koyunlarımı başka birine sattım" şeklinde konuştu - BURSA

Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor
Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor
Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor
Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor
Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor
Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor
Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor
Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor

Yunus Emre, Adalet, Bursa, Lise, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da 10:06 İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü TMSF, Nurkay Makina'yı satıyor 09:45 TMSF, Nurkay Makina'yı satıyor
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı 09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 08:24 Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı 07:40 Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü 07:37 Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı 00:05 Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı

Son Dakika Haberleri
10:05 İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da
10:03 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'de 2 milyar dolarlık miras kavgası
10:02 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü
09:53 Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı
09:45 TMSF, Nurkay Makina'yı satıyor
09:02 Bergüzar Korel, kendisini ve ailesini gizli gizli görüntüleyenlere sitem etti: Hiç hoşuma gitmiyor
09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı
08:43 Delta varyantının mutasyona uğramış hali Delta Plus, çift doz aşı olmuş bir kişide tespit edildi
08:24 Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
08:12 Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İsrafa izin vermeyen doktor, yoldan geçen genci aşı olmaya ikna etti
Yeni mezun doktordan günlerdir haber alınamıyor! Adeta sırra kadem bastı Yeni mezun doktordan günlerdir haber alınamıyor! Adeta sırra kadem bastı         
10:08
19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'de 2 milyar dolarlık miras kavgası 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'de 2 milyar dolarlık miras kavgası         
10:04
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
09:53
Bergüzar Korel, kendisini ve ailesini gizli gizli görüntüleyenlere sitem etti: Hiç hoşuma gitmiyor Bergüzar Korel, kendisini ve ailesini gizli gizli görüntüleyenlere sitem etti: Hiç hoşuma gitmiyor         
09:02
Delta varyantının mutasyona uğramış hali Delta Plus, çift doz aşı olmuş bir kişide tespit edildi Delta varyantının mutasyona uğramış hali Delta Plus, çift doz aşı olmuş bir kişide tespit edildi         
08:43
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları         
07:38
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Seren Serengil Seren Serengil "Makyajsız halim" diyerek fotoğraf paylaştı, kimse ona inanmadı         
21:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı         
14:47
Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı         
14:11
Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu         
13:40
İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 10:17:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç yaşında kaybettiği kolu için adalet istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement