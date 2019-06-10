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Genç yaşında kaza kurbanı oldu

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motorsiklette bulunan genç hayatını kaybetti.

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motorsiklette bulunan genç hayatını kaybetti.

Gönen'in Tütüncü-Kaplanoba yolu üzerinde meydana gelen kazada, R.S. idaresindeki 10 TU 909 plakalı otomobil ile plakasız olduğu belirlenen İsmail Odabaşı (20) idaresindeki motorsiklet karşılıklı çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza mahalline gelen jandarma ve sağlık ekipleri ağır yaralı motorsiklet sürücüsü İsmail Odabaşı'nı ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç motorsiklet sürücüsü burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:18 Kaynak: İHA
Balıkesir, Gönen, Genç, 3. Sayfa
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