Son Dakika Haberleri: Genç yaşta hayatına son verdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Genç yaşta hayatına son verdi

7 dakika önce

Bilecik'te girdiği bunalım sonrası intihar eden genç sevenlerini yasa boğdu.

Genç yaşta hayatına son verdi, System.String[]
Bilecik'te girdiği bunalım sonrası intihar eden genç sevenlerini yasa boğdu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bağlı Kavak Köyü Bağışlar Mahallesinde ikamet eden Ercan Erdoğan (27) evinden silah sesi duyan yakınları şahsı yerde kanlar içinde bulurken, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydederken, gencin pompalı tüfekle canına kıydığı öğrenildi.

Öte yandan 27 yaşındaki Ercan Erdoğan'ın bunalıma girdiği iddia edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!
Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:17:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç yaşta hayatına son verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]